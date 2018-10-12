В Индии самолет задел стену при взлете

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-12T10:03:30+03:00

В тот момент на борту воздушного судна было 136 человек

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В пятницу, 12 октября, самолет авиакомпании Air India при взлете из аэропорта индийского города Тричинополи, расположенного на юге страны, задел оградительную стену воздушной гавани своими шасси, повредив их.

После инцидента командир экипажа принял решение прервать полет. В результате лайнер, который должен был доставить пассажиров в Дубай, совершил вынужденную посадку в Мумбаи.

Стоит отметить, что в момент ЧП на борту воздушного судна было в общей сложности 136 человек. При этом никто из них не пострадал. Кстати, пассажирам вскоре после случившегося был предоставлен другой самолет, на котором они вылетели в Дубай, сообщает телеканал NDTV.

Между тем оба пилота, допустившие столкновение лайнера со стеной, были временно отстранены от работы, в отношении них организована проверка.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году в США самолет столкнулся с оленем. Тогда даже пришлось частично закрыть аэропорт.