Госдума разрешит блокировать опасные интернет-сообщества за один день

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-12T11:49:47+03:00

Это коснется тех групп, где угрозе подвергаются жизни детей

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В Госдуме пришли к выводу, что опасные интернет-сообщества, которые призывают детей к насилию и убийства, нужно оперативно блокировать. Специально для этого будет упрощена данная процедура и доступ к колумбайн-сообществам будет ограничиваться в течение дня.

Соответствующий законопроект уже обсуждается в Госдуме. Документ устанавливает "дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на вовлечение детей в противоправные и опасные для их жизни действия, отнесенные действующим законодательством к преступлениям против семьи и несовершеннолетних".

Автором проекта стала Ирина Яровая. Вице-спикер Госдумы отметила, что нужно бороться с «криминальной романтикой", особенно если это касается несовершеннолетних. Дети особенно ведомы и могут совершать преступления, поддавшись влиянию других людей, сообщает «Российская газета».

Законопроект даст возможность правоохранителям перекрывать доступ к опасным сообществам, при этом сохранив контент страницы, который станет доказательством преступной деятельности.

В качестве примера запрещенных сообществ депутат приводит интернет-игры «Беги или умри», «Фея огня».