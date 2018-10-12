Саратовский депутат Бондаренко рассказал, как получился спор о том, как прожить на 3,5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-12T12:48:51+03:00

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Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бонадренко в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о своей инициативе прожить месяц по прожиточному минимуму на 3,5 тысяч рублей.

Такая идея в голову депутата пришла после спора с министром занятости, труда и миграции региона Натальей Соколовой, которая заявила, что представленная сумма является приемлемой для покупки продуктов питания на месяц.

Бондаренко рассказал о своем споре с Соколовой. После заседания депутат предложил министру самой пожить на эту сумму, сначала она отказалась, заявив, что подобного не позволяет ее статус. После этого он сам решился участвовать в эксперименте, а Соколова предложила составить меню, рацион.

"Она сказала, что составит мне меню, рацион. Скажет магазины, где правильно это покупать. И после этого говорит, что это будет в 2020 году. Почему так долго? Давайте раньше. Она говорит: давайте в 2019-м. Я говорю: давайте завтра. Она сказала, чтобы я не давил на нее. Она сказала, что подготовит все", - констатировал член КПРФ.

Также Бонадренко отметил, что у него есть канал на Youtube «Дневник депутата», на котором он готов рассказывать об эксперименте.

"Я готов взять на себя обязательство выкладывать там ежедневные отчеты, что я где купил, хватило ли мне денег, что я приготовил и как я себя после этого чувствую. И доказать на практике, что на макаронно-хлебной диете без потерь для здоровья существовать долго не получится", - заявил Николай Бондаренко.

Ранее kp.ru писал, как министр труда и занятости Наталья Соколова заявила, что пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.