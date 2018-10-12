Саратовского министра уволили после высказываний о прожиточном минимуме

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-12T13:03:31+03:00

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В пятницу, 12 октября, стало известно об увольнении министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой. Поводом для отстранения от должности стали ее высказывания о том, как прекрасно можно жить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Так, губернатор региона Валерий Радаев назвал недопустимым «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей». «Соколова Н.Ю. уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области. <...> К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», - цитирует главу области ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в сети появилось видео, на котором саратовский министр говорит о том, что пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Как выяснилось, такое заявление Наталья Соколова сделала 10 октября после заседания думской рабочей группы.