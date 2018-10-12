2018-10-12T13:03:31+03:00
Политика

Саратовского министра уволили после высказываний о прожиточном минимуме

Губернатор региона заявил о недопустимости «пренебрежительного отношения к темам, имеющим жизненную важность для людей» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments57
Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья СоколоваМинистр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья СоколоваФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В пятницу, 12 октября, стало известно об увольнении министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой. Поводом для отстранения от должности стали ее высказывания о том, как прекрасно можно жить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Так, губернатор региона Валерий Радаев назвал недопустимым «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей». «Соколова Н.Ю. уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области. <...> К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», - цитирует главу области ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в сети появилось видео, на котором саратовский министр говорит о том, что пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Как выяснилось, такое заявление Наталья Соколова сделала 10 октября после заседания думской рабочей группы.

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова о пользе жизни на 3,5 тысячи рублей.Саратовский депутат Николай Бондаренко вызвал министра на пищевую дуэль

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
КНДР и Южная Корея обсудили дальнейшие шаги по восстановлению мира
Сбербанк поднял ставки рублевых вкладов
Глава МИД Киргизии Абдылдаев объявил об отставке
Кокорина и Мамаева доставили в карантинные камеры СИЗО «Бутырки»
Песков прокомментировал заявление Порошенко о применении оружия в Донбассе
В Могилеве прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко
Российские саперы очистят от авиабомб США 100 гектар вьетнамских лесов
Роскосмос назвал возможную причину аварии «Союза»
Рэпер Канье Уэст устроил митинг на столе в магазине Apple
Саратовский депутат Бондаренко рассказал, как получился спор о том, как прожить на 3,5 тысячи рублей
Ученые разработали способ диагностики рака с помощью воды
США отказались дать России письменные гарантии о невмешательстве
В США за рулем автомобиля застрелили модель
«На грани голодной смерти»: эксперт прокомментировал слова саратовского министра о 3,5 тысячах в месяц
Робот Boston Dynamics продемонстрировал чудеса паркура
Госдума разрешит блокировать опасные интернет-сообщества за один день
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского ПИР банка
В аэропорту «Шереметьево» самолет совершил вынужденную посадку
«Обязательно полетят»: Рогозин пообещал отправить экипаж аварийного «Союза» на МКС весной 2019 года
Экипаж аварийного «Союза» вернулся в Москву