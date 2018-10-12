2018-10-12T15:05:39+03:00
Политика

В Кремле разделяют обеспокоенность РПЦ решением константинопольского синода по Украине

Москва намерена защищать интересы православных Украины, если Киеву не удастся сдержать националистов и пресечь насильственный захват храмов УПЦ
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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В Кремле разделяют обеспокоенность Русской православной церкви относительно решения синода Константинопольского патриархата о снятии анафемы с глав двух неканонических украинских церквей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, решения константинопольского синода грозят православному миру расколом, и российское руководство поддерживает жесткую и последовательную реакцию РПЦ на подобные инициативы.

«Мы весьма обеспокоены, что эти решения были приняты, потому что в данном случае можно полностью разделить ту обеспокоенность, которая высказывалась со стороны РПЦ», - отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что российские светские власти никогда не вмешивались в межцерковный диалог и не будут этого делать и далее. Однако Россия готова защищать интересы православных на Украине в случае, если Киев не обуздает националистов и не пресечет насильственный захват храмов Украинской православной церкови Московского патриархата.

«Если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, то также, и об этом неоднократно говорил (президент Владимир) Путин, Россия защищает интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция», - добавил Песков, уточнив, что речь идет об исключительно «политико-дипломатических» методах защиты.

В минувший четверг синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви (УАПЦ). Также было выражено желание вернуть Киевскую митрополию Вселенского патриархата и начать процедуру предоставления автокефалии украинским церквям. Киевский патриархат уже призвал УАПЦ начать подготовку к объединительному собору.

В настоящее время на Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь Москвоского патриархата (УПЦ), а также две непризнанные мировым православием церковные структуры - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь .

В УПЦ уже заявили, что «точно не пойдут на объединение» с представителями Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви. В своб очередь московский патриархат пообещал дать ответ на «беззаконные действия» Константинополя на заседании Священного Синода РПЦ 15 октября.

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