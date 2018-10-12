Посольство РФ: Визит Путина в Сербию в январе может стать важнейшим в двусторонних отношениях
Визит президента России Владимира Путина в Сербию в январе этого года может стать важнейшим в истории отношений двух стран.
Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Чепурин, сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство в балканской республике.
«Январский визит Владимира Путина в Сербию станет важнейшим в двусторонних отношениях», - отметил Чепурин.
В пятницу российского посла принял президент Сербии Александр Вучич. Дипломат передал предложение Владимира Путина посетить республику в январе этого года.
«Президент Вучич сказал, что для Сербии исключительная честь снова принять президента Путина, и что Белград покажет всю широту сербского гостеприимства», - сообщили в пресс-службе главы сербского государства.
Вучич и Чепурин условились незамедлительно начать подготовку к визиту Путина, с тем, чтобы «подтвердить традиционную дружбу двух стран и братство двух народов». В ближайшее время состоится заседание российско-сербской межправительственной комиссии, которая подготовит конкретные совместные проекты в области экономического сотрудничества и в интересах увеличения товарооборота между странами и укрепления двусторонних связей.