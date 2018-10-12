2018-10-12T17:07:53+03:00
Политика

Посольство РФ: Визит Путина в Сербию в январе может стать важнейшим в двусторонних отношениях

В Белграде пообещали показать российскому лидеру «всю широту сербского гостеприимства»
Денис СУХОВ
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Президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин на встрече в КремлеПрезиденты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин на встрече в КремлеФото: REUTERS
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Визит президента России Владимира Путина в Сербию в январе этого года может стать важнейшим в истории отношений двух стран.

Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Чепурин, сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство в балканской республике.

«Январский визит Владимира Путина в Сербию станет важнейшим в двусторонних отношениях», - отметил Чепурин.

В пятницу российского посла принял президент Сербии Александр Вучич. Дипломат передал предложение Владимира Путина посетить республику в январе этого года.

«Президент Вучич сказал, что для Сербии исключительная честь снова принять президента Путина, и что Белград покажет всю широту сербского гостеприимства», - сообщили в пресс-службе главы сербского государства.

Вучич и Чепурин условились незамедлительно начать подготовку к визиту Путина, с тем, чтобы «подтвердить традиционную дружбу двух стран и братство двух народов». В ближайшее время состоится заседание российско-сербской межправительственной комиссии, которая подготовит конкретные совместные проекты в области экономического сотрудничества и в интересах увеличения товарооборота между странами и укрепления двусторонних связей.

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