Песков рассказал о подготовке четырехстороннего саммита по Сирии

СЕГОДНЯ 18:29 2018-10-12T18:29:03+03:00

Ожидается, что в мероприятии примут участие лидеры России, Турции, Франции и Германии

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Четырехсторонний саммит России, Турции, Франции и Германии готовится, подробности встречи станут известны в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Встреча готовится. Скоро сообщим», - отметил Песков.

Ранее в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель выразила готовность принять участие в таком саммите по Сирии.

В свою очередь пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что четырехсторонний саммит по Сирии может пройти в Стамбуле в октябре или начале ноября. В середине сентября возможная повестка встречи обсуждалась помощниками лидеров России, Франции, Германии и Турции.

В МИД РФ грядущий саммит оценивают как потенциально плодотворный, так как в нем примут участие как региональные игроки, так и ведущие европейские державы.

Одной из вероятных тем переговоров станет проблема сирийских беженцев и совместные усилия по их возвращению на родину. Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что возвращение беженцев возможно лишь после восстановления местной инфраструктуры, для чего арабской республике необходима помощь международного сообщества.