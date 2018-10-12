СЕГОДНЯ 19:49 2018-10-12T19:49:37+03:00

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Тверской суд Москвы арестовал четвертого фигуранта уголовного дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Некто Александр Протасовицкий помещен под стражу до 8 декабря, против него выдвинуты обвинения по статье УК РФ «Побои».

«Ходатайство следствия о заключении Александра Протасовицкого под стражу удовлетворено», - говорится в карточке дела.

Напомним, в понедельник утром игроки «Зенита» и «Краснодара» Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы. Сначала с группой молодых людей они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом напали в кафе «Кофемания» на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Против футболистов возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Ранее Тверской суд Москвы на два месяца арестовал Павла Мамаева, Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, также принимавшего участие в потасовках.