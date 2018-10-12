2018-10-12T21:18:22+03:00
Политика

«Плохо знают историю»: Лавров назвал обвинения в кибератаках попытками Запада вывести Россию из себя

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва готова решить разногласия исключительно в правовом поле
Денис СУХОВ
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Россия готова ответить на обвинения западных стран в кибератаках, если они будут обсуждаться не в СМИ, а в правовом поле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французской прессе.

«Мне сложно рассуждать серьезно на эту тему (обвинений в кибератаках), потому что все доказательства нам предоставляют через СМИ...Если наши западные коллеги всерьез вознамерились этой истерикой вывести нас из себя, то они плохо читают исторические книги», - подчеркнул Лавров в интервью телеканалу RT France, а также французским изданиям Paris Match и Le Figaro.

Российский министр отмеил, что если «приступ политического бешенства» на Западе пройдет естественным образом, то Россия всегда готова приступить к «серьезному профессиональному непропагандистскому разговору» в правовом поле.

«Мы, как серьезные люди, не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями РФ во всех смертных грехах, без задействования правовых норм, создававшихся для такого рода случаев. Но наш ответ очень простой - если с нами разговаривают через СМИ, то мы будем отвечать через них же, но конкретно и корректно», - заключил Лавров.

Ранее Минобороны Нидерландов обвинило четырех россиян - Алексея Моренеца, Евгения Серебрякова, Олег Сотникова и Алексея Минина — в попытке хакерской атаки на Организацию по запрещению химоружия в Гааге в апреле этого года. При этом отмечалось, что попытка взлома была своевременно пресечена, а подозреваемые, названные «агентами ГРУ», выдворены из страны.

Позже к обвинениям присоединились США и Нидерланды, заявившие, что указанные граждане РФ, а также Дмитрий Бадин, Иван Ермаков и Артем Малышев участвовали в «настойчивых и изощренных» кибератаках на сети различных международных, корпоративных и государственных организаций.

В свою очередь в МИД РФ назвали поездку четырех россиян в Нидерланды «рутинной командировкой», из которой никто не делал тайны. Также в ведомстве объяснили предназначение обнаруженного при них оборудования.

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