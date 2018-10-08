2018-10-08T19:14:33+03:00
Политика

В Москве объяснили предназначение оборудования, изъятого у выдворенных из Нидерландов россиян

Ранее власти королевства обвинили в кибершпионаже четырех граждан РФ
Денис СУХОВ
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В Москве объяснили предназначение оборудования, изъятого у выдворенных из Нидерландов россиянВ Москве объяснили предназначение оборудования, изъятого у выдворенных из Нидерландов россиянФото: Иван ВИСЛОВ
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Поездка группы российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не была тайной, а изъятые у них технические средства предназначались для проверки информационных систем посольства РФ в Нидерландах, а не для кибератаки на Организацию по запрещению химоружия.

Об этом в понедельник сообщили в МИД РФ.

«Изъятые у российских представителей технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольств в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения», - цитирует «Интерфакс» заявление ведомства.

Также в ведомстве выразили недоумение спекуляциями властей Нидерландов относительно некой «тайной операции ГРУ». Российские специалисты заселились в отеле «Мариотт», который действительно расположен вблизи здания ОЗХО, а также в полукилометре от посольства РФ. Там же, на парковке у гостиницы, был обнаружен их автомобиль с оборудованием.

Подчеркивается, что данная гостиница десятилетиями используется российскими официальными делегациями и сотрудниками загранучреждений — последние имеют долгосрочные договорные отношения с отелем.

«Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке. Повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Министерство обороны Российской Федерации. К этой работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры», - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что спекуляции на тему апрельского эпизода в Гааге являются попыткой отвлечь внимание от насущных проблем ЕС и НАТО.

На прошлой неделе Минобороны Нидерландов обвинило четырех россиян в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химоружия. Отмечается, что подозреваемых выдворили с территории королевства еще в апреле. При этом премьер-министр страны Марк Рютте не исключил возможность введения новых санкций против России в связи с инцидентом.

Позже к обвинениям присоединились США и Канада, заявив что семь «сотрудников ГРУ», включая четверых выдворенных из Нидерландов, причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, а также краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты.

В МИД РФ эти обвинения охарактеризовали как «очередную срежиссированную пропагандистскую» акцию.

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