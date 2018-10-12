Посол РФ в Великобритании: Лондон отказывается выдавать визы российским дипломатам
Британские власти отказываются выдавать визы российским дипломатам, из-за чего российские дипмиссии на территории Соединенного королевства не могут восстановить штатную численность после весенней высылки сотрудников.
Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко на пресс-конференции для журналистов.
«Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы для приезда в Соединенное Королевство», - отметил Яковенко.
По его словам, в настоящее время в российском посольстве в Лондоне работает «с десяток сотрудников», что является результатом целенаправленной политики британских властей. Говорить о нормальных дипломатических контактах между странами в таких условиях не приходится.
«Я считаю, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в нормальных дипломатических контактах, сейчас о таких контактах не приходится говорить», - заключил Яковенко.
Напомним, в марте этого года Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Не предоставив каких-либо доказательств и не дожидаясь окончания расследования, Лондон заявил о «весьма вероятной» причастности Москвы к покушению.