2018-10-12T21:36:47+03:00
Политика

Посол РФ в Великобритании: Лондон отказывается выдавать визы российским дипломатам

По словам Александр Яковенко, российские дипмиссии не могут восстановить штатную численность, и их работа затруднена
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Здание посольства РФ в ЛондонеЗдание посольства РФ в ЛондонеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Британские власти отказываются выдавать визы российским дипломатам, из-за чего российские дипмиссии на территории Соединенного королевства не могут восстановить штатную численность после весенней высылки сотрудников.

Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко на пресс-конференции для журналистов.

«Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы для приезда в Соединенное Королевство», - отметил Яковенко.

По его словам, в настоящее время в российском посольстве в Лондоне работает «с десяток сотрудников», что является результатом целенаправленной политики британских властей. Говорить о нормальных дипломатических контактах между странами в таких условиях не приходится.

«Я считаю, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в нормальных дипломатических контактах, сейчас о таких контактах не приходится говорить», - заключил Яковенко.

Напомним, в марте этого года Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Не предоставив каких-либо доказательств и не дожидаясь окончания расследования, Лондон заявил о «весьма вероятной» причастности Москвы к покушению.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Исполнять обязанности министра труда Саратовской области будет первый заместитель уволенной Соколовой
«Плохо знают историю»: Лавров назвал обвинения в кибератаках попытками Запада вывести Россию из себя
Трамп считает свою дочь Иванку идеальным кандидатом на должность постпреда США при ООН
Порошенко поручил определить морские границы с Россией
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева
В МИД РФ усомнились, что спецпредставитель США по Украине знаком с текстом Минских соглашений
Россиянам пообещали отличную погоду на Новый год
WP: Турция продемонстрировала США доказательства убийства журналиста Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле
Эксперты прогнозируют всплеск мошенничеств в интернете
Песков рассказал о подготовке четырехстороннего саммита по Сирии
Приставы разделят полномочия с коллекторами и частными детективами
Порошенко высоко оценил учения ВСУ по отражению «агрессии» на Азове
Миру показали последнюю научную статью Стивена Хокинга