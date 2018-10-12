За применение закиси азота не по назначению введут штрафы

12 Окт. 22:43 2018-10-12T22:43:23+03:00

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Закись азота может оказаться под запретом для использования в свободной продаже. Депутаты обратили внимание, что веселящий газ – именно так его называют в народе – все чаще используется для одурманивая.

Баллон и шарики может купить любой подросток, цена приемлемая, всего 400 рублей. Вред, который наносит употребление данного газа, оценить сложно.

-Закись азота очень быстро выветривается из организма. Так что установить это вещество в крови почти невозможно, а действует оно как алкоголь. Человек в таком состоянии садится за руль и ГИБДД ничего не может ему предъявить, — рассказала депутат Государственной думы Наталья Костенко.

Чтобы не ставить под удар отрасли, где оксид диазота используется по назначению: медицина, промышленность, технические сферы, наука, - депутаты решили прописать отдельное регулирование оборота закиси азота в законодательстве

Если закон будет принят, то с улиц пропадут не только баллончики с веселящим газом, но и воздушные шары, в сфере развлечение применение оксида азота будет запрещено.

Нарушителей можно будет привлекать по статье 238-й статье УК РФ. В случае если будут жертвы, то продавцу грозит до 10 лет тюрьмы. А если речь идет о популяризации, то штраф от 10 тыс. до 150 тыс. рублей, сообщает ФАН.