2018-10-12T23:21:14+03:00
Наука

Немецкие ученые нашли пользу в пиве

Напиток содержит два вещества, полезных для здоровья человека
Юлия ДИВЕЕВА
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Безалкогольное пиво, сваренное из хмеля, может помочь лечить заболевания печени и ожирениеБезалкогольное пиво, сваренное из хмеля, может помочь лечить заболевания печени и ожирениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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О пользе пива рассказали немецкие ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга. Они выяснили, что в напиток содержит два вещества, которые могут оказывать положительное воздействие на организм человека.

В статье, посвященной исследованию, рассказывается, что пиво, сваренное из хмеля, содержит соединение под названием ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты, говорится на сайте университета.

Ксантогумол – растительный полифенол. Он может предотвращать ожирение печени, вызванное излишним весом и неправильным питанием, препятствует образованию рубцов на ткани этого органа. Кроме того, это вещество способно противостоять раку печени и набору лишнего веса.

Изо-альфа-горькие кислоты также заботятся о печени. Они сдерживают развитие печеночных поражений, улучшают обмен глюкозы и метаболизм жиров. Возможно, они также, как и ксантогумол, могут помочь в борьбе с ожирением, диабетом и раком. Но чтобы это доказать, группа профессора Клауса Хеллербранда проведет дополнительные исследования.

При этом ученые отмечают, что алкогольное пиво – может быть вредно в больших количествах из-за содержания алкоголя. Однако, пиво безалкогольное, либо напитки на основе хмеля, могут стать хорошими помощниками в лечении или профилактике заболеваний печени и ожирения.

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