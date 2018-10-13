2018-10-13T02:50:58+03:00
В мире

Освобожденный в Турции пастор летит в США

Трамп в субботу встретится с Брансоном в Белом доме
Юлия ДИВЕЕВА
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Американский пастор Эндрю Брансон и его жена Норрин прибывают в аэропорт в ИзмиреАмериканский пастор Эндрю Брансон и его жена Норрин прибывают в аэропорт в ИзмиреФото: REUTERS
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Американский пастор Эндрю Брансон, который был освобожден судом в Турции, летит домой, в США. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.

«У нас хорошие новости. Пастор Эндрю Брансон находится в воздухе — летит из Турции. Он, я думаю, в хорошей форме», - сказал глава государства.

По его данным, Брансон совершит посадку в Германии, где его осмотрят медики. Так же Трамп рассказал, что намерен встретится со священнослужителем в Белом доме сразу после его прибытия в страну, передает ТАСС.

«Он собирается приехать в Овальный кабинет, скорее всего, в субботу… Он приземлится, скорее всего, в субботу, в округе Колумбия» — приводит слова Трампа пресс-служба Белого дома

Ранее сайт kp.ru писал, что суд в турецком Измире приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням тюрьмы. Однако после подсчета времени, проведенного обвиняемым в заключении в СИЗО, освободил его из-под стражи. Также с пастора сняты все меры пресечения, включая запрет на выезд за границу.

Напомним, власти Турции обвинили американца в причастности к попытке госпереворота летом 2016 года, а также связях с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической.

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