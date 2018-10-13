Эрмитаж вошел в список 25 лучших музеев мира

СЕГОДНЯ 05:19 2018-10-13T05:19:47+03:00

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Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге вошел в список 25 лучших музеев всего мира, которые выбрали сами туристы. Голосование проводил популярный сайт TripAdvisor.

Эрмитаж занял 15-е место в рейтинге и оказался единственным музеем из России в этом списке.

А больше всего голосов получил парижский музей изобразительных искусств Орсе, где находится одно из крупнейших в мире собраний европейской живописи и скульптуры периода 1850 - 1910 годов.

На втором и третьем месте музеи Нью-Йорка - Национальный мемориал и музей 11 сентября, расположенный на месте обрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра, и Метрополитен-музей.

В первую пятерку также вошли Британский музей в Лондоне и национальный музей Прадо в Мадриде. За ними следуют Акрополь в Афинах, Лувр в Париже, Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане (США), Национальный музей антропологии в Мехико (Мексика) и Музей жертв войны во Вьетнаме.