СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-13T10:17:57+03:00

Восемь альпинистов погибли при восхождении на гору в Непале Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И еще один человек числится пропавшим без вести

Изменить размер текста: A A

В субботу, 13 октября, стало известно о гибели восьми альпинистов при восхождении на пик Гурджа Химал, который находится на западе Непала. Речь идет о пяти гражданах Южной Кореи и четырех непальских проводниках. Кроме того, еще один человек числится пропавшим без вести.

Как рассказал журналистам представитель местной полиции, в минувшую пятницу на лагерь альпинистов обрушился сильный шторм. «Восемь человек, включая членов экспедиции из Южной Кореи, погибли на западе Непала в связи с сильным бураном», - приводит слова стража порядка Agence France-Presse.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года в Непале погиб известный швейцарский альпинист Уели Стек. Трагедия случилась, когда он готовился к подъему на Эверест.