Певица Yaxana извинилась за съемки клипа на МКАДе, спровоцировавших многочасовую пробку

13 Окт. 21:33 2018-10-13T21:33:29+03:00

Исполнительница заплатила штраф в 20 тысяч рублей и принесла извинения всем, кому доставила неудобства

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Певица Оксана Яковлева, более известная под псевдонимом Yaxana, принесла извинения всем, кому доставила неудобства съемками клипа на МКАДе. Об этом заявили представители исполнительницы.

«Оксану оштрафовали на 20 тысяч рублей, ночь перед судом она провела в камере, даже несмотря на то, что она в положении. Она приносит извинения всем, кому доставила неудобство», - цитирует заявление РИА Новости.

Ранее Яковлева и несколько ее сообщников частично перекрыли движение по московской кольцевой дороге, чтобы отснять несколько кадров для нового клипа певицы. По данным СМИ, в результате образовалась многокилометровая пробка, в которой встали машины скорой помощи и пожарные.

Впрочем, последнее утверждение представители певицы опровергают, и более того, считают масштаб бедствия несколько преувеличенным — съемки производились спонтанно и заняли не более трех минут.

«Мы ехали снимать клип на двух машинах. В одной Оксана, она была не за рулем, в другой – оператор. В какой-то момент показалось, что машины зацепили друг друга, они остановились на аварийке, пока разбирались, что к чему, девочки вышли и станцевали, а оператор снимал», - отметили представители Яковлевой.