Команда Telegram устранила сбой в работе мессенджера
Неполадки в работе мессенджера Telegram, а также их причина, выявлены и устранены. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ранее в Twitter команда Telegram сообщила, что вышел из строя один из серверов, что может повлиять на использование приложения на Ближнем Востоке, в Африке и некоторых странах Европы. Через три часа появился твит о том, что проблема обнаружена.
«Пострадавшие пользователи в Африке, на Ближнем Востоке и в Европе могут вернуться в Интернет прямо сейчас. Некоторые остаточные эффекты могут проявляться некоторое время (например, в группах и каналах приложения), эти проблемы будут решаться в ближайшее время. Спасибо за ваше терпение и извините за неприятности», - говорится в Twitter приложения.
По данным сервиса Downdetector, сбой в работе мессенджера был зафиксирован в субботу в 21:14 мск. Пользователи портала жаловались, что не могут подключиться к серверу, отправлять или получать сообщения и войти в свой аккаунт.