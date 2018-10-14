14 Окт. 03:49 2018-10-14T03:49:57+03:00

Спортсмен снимал видео для Instagram по дороге на бой Федора Емельяненко [видео]

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов попал в США в автомобильную аварию. Об этом стало известно из его аккаунта в Instagram.

Дело в том, что спортсмен угодил в ДТП прямо во время прямой трансляции на своей странице. Харитонов направлялся турнир Bellator на бой своего коллеги, россиянина Федора Емельяненко, и записывал послание для своих подписчиков.

kharitonovmma Российский боец ММА Харитонов попал в ДТП в США

В машину, в которой ехал спортсмен, врезался в другой автомобиль. По словам Харитонова, виновники происшествия были пьяны. Он подчеркнул, что сам находился на пассажирском сидении.

«Сейчас ехали на турнир Bellator и попали в аварию. Все нормально, отделался ушибами и ссадинами», - успокоил боец своих фанатов.

Отметим Харитонов в рамках турнира Bellator науануне победил американца Роя Нельсона в первом раунде. Федор Емельяненко проведет свой бой в ночь на 14 октября в Нью- Йорке. В полуфинале Гран-при Bellator он встретится с американцем Чейлом Сонненом.