2018-10-14T08:52:40+03:00
Общество

Саратовский экс-министр получала помощь из бюджета области

Наталья Соколова и другие министры получали по 200 тысяч рублей в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах
Юлия ДИВЕЕВА
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Наталья Соколова на спортивном мероприятииНаталья Соколова на спортивном мероприятииФото: Александр Уриевский
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Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, работая на своем посту, получала из бюджета материальную помощь в течение четырех лет. Эту неприглядную историю еще в прошлом году раскопали местные саратовские журналисты.

Пресс-служба саратовского губернатора тогда прислала официальный ответ на запрос, в котором говорилось, что согласно закону Саратовской области № 44, глава региона и его команда могут получать раз в год из бюджета помощь в двукратном размере денежного вознаграждения. А «денежное вознаграждение» министра области - 100 тысяч рублей. Глава области, его замы и председатель правительства получают больше, а значит и материальная помощь им оказывалась на суммы свыше 200 тысяч рублей, сообщает сайт «КП».

Согласно документу, члены правительства Саратовской области получали такую помощь, помимо своих зарплат, в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2017 году министр Наталья Соколова официально задекларировала свой доход в 2 млн 296 тыс рублей. Это значит, что в день она зарабатывала 6,3 тысячи рублей.

Напомним, чиновница лишилась должности после того, как в сеть попало видео, на котором она заявляет, что прожить, питаясь на 3,5 тысячи рублей, можно, и очень даже хорошо. Однако ей самой питаться продуктами на такую маленькую сумму не позволяет статус.

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