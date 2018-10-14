Киевская полиция помешала радикалам снести памятник генералу Ватутину

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-14T15:07:35+03:00

Националисты не смогли близко подобраться к советскому монументу, а потому просто закидали его яйцами [видео]

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Украинские националисты в очередной раз попытались снести один из расположенных в Киеве советских памятников. В этот раз целью радикалов стал монумент, посвященный генералу Николаю Ватутину, который участвовал в освобождении незалежной и трагически погиб, попав под обстрел Украинской повстанческой армии*.

Примечательно, что именно в это воскресенье, украинцы отмечают не только День защитника родины, но и годовщину создания УПА*.

Радикалы вооружились молотками и лестницейФото: REUTERS

На защиту памятника советскому генералу встали сотрудники местного отделения полиции. Именно они не дали вооруженным молотками и лестницей радикалам добраться до статуи. Однако на месте инцидента все же возникла небольшая потасовка, в результате которой никого правда так и не задержали.

Отчаявшиеся добраться до статуи радикалы в итоге просто забросали ее сырыми яйцами, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году украинским националистам все же удалось поглумиться над памятником Ватутину. Той весной агрессивно настроенные молодые люди повесили на шею генерала табличку с надписью "кат", что значит "палач".

* - организация запрещена в России.