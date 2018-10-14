2018-10-14T15:07:35+03:00
Происшествия

Киевская полиция помешала радикалам снести памятник генералу Ватутину

Националисты не смогли близко подобраться к советскому монументу, а потому просто закидали его яйцами [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
На защиту памятника встали правоохранителиНа защиту памятника встали правоохранителиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинские националисты в очередной раз попытались снести один из расположенных в Киеве советских памятников. В этот раз целью радикалов стал монумент, посвященный генералу Николаю Ватутину, который участвовал в освобождении незалежной и трагически погиб, попав под обстрел Украинской повстанческой армии*.

Примечательно, что именно в это воскресенье, украинцы отмечают не только День защитника родины, но и годовщину создания УПА*.

Радикалы вооружились молотками и лестницей Фото: REUTERS

Радикалы вооружились молотками и лестницейФото: REUTERS

На защиту памятника советскому генералу встали сотрудники местного отделения полиции. Именно они не дали вооруженным молотками и лестницей радикалам добраться до статуи. Однако на месте инцидента все же возникла небольшая потасовка, в результате которой никого правда так и не задержали.

Отчаявшиеся добраться до статуи радикалы в итоге просто забросали ее сырыми яйцами, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году украинским националистам все же удалось поглумиться над памятником Ватутину. Той весной агрессивно настроенные молодые люди повесили на шею генерала табличку с надписью "кат", что значит "палач".

* - организация запрещена в России.

В Киеве радикалы попытались снести памятник генералу Ватутину.14 октября 2018 года праворадикалы Украины решили снести памятник генералу Ватутину в центре Киева. Сотни националистов и полицейских окружили памятник

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нетаньяху пригрозил ХАМАС "крайне болезненными" ударами
"Операция прошла успешно": Венедиктов рассказал о своей госпитализации
Косачев заявил о почти 100% вероятности введения новых санкций ЕС против России
В Бельгии неизвестные ранили двоих полицейских
В Португалии из-за шторма «Лесли» пострадали не менее 27 человек
"Пародия на силу": В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об украинских брендах
"Киевские фантазии": Порошенко обвинил РПЦ в аннексии Киевской митрополии
Яркий, увлеченный человек: Путин поздравил Юдашкина с 55-летием
В Милане голубь "пометил" картину итальянского художника XVII века
Появилось видео уничтожения "непобедимого" танка "Абрамс" йеменскими хуситами
Папирус древнеегипетской "Книги мертвых" продан в Монако за €1,35 млн
Порошенко заявил, что Синод предоставил Украине автокефалию
Минпромторг предложил начать выращивать в России опиумный мак
В результате ДТП в Турции погибли 19 нелегальных мигрантов
NYT: Зять Трампа не платил налоги на протяжении нескольких лет
Евросоюз планирует утвердить план новых антироссийских санкций
Трамп выбрал кандидата на должность нового юрисконсульта Белого дома
В Госдуме посоветовали НАТО не переживать за безопасность Атлантики
В частный самолет принца Гарри и Меган Маркл ударила молния
Нурмагомедов вызвал на бой американского боксера Флойда Мейвезера
Федор Емельяненко может завершить карьеру после следующего поединка
Украинских ветеранов войны в Донбассе поздравили роликом с ополченцами