2018-10-14T16:14:42+03:00
Звезды

Стас Пьеха попал в больницу

Певец был госпитализирован с острым панкреатитом
Дарья ИВАШКИНА
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Стас Пьеха опубликовав фотографию из больничной палаты. Фото: instagram.com/@wolfiehaСтас Пьеха опубликовав фотографию из больничной палаты. Фото: instagram.com/@wolfieha
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В воскресенье, 14 октября, стало известно о том, что певец Стас Пьеха попал в больницу. Как сообщил сам артист, накануне он был госпитализирован с острым панкреатитом.

Однако, по словам Пьехи, он уже чувствует себя нормально и никаких «глобальных изменений» в его жизни не ожидается. «Жить я буду, петь тоже… глобальных изменений не последует, возможно, корректировка питания, режима и нагрузок», - написал Стас на своей странице в Instagram, опубликовав свою фотографию из больничной палаты.

Как стало известно, в настоящее время артисту проводят полное обследование. При этом сам пациент готовится «начать практиковать любовь к себе». «Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит!» - заметил Стас Пьеха.

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