2018-10-14T23:56:46+03:00
В мире

Самолет протаранил толпу людей на аэродроме в Германии

В результате инцидента три человека погибли, и еще восемь пострадали [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Легкомоторный самолет CessnaЛегкомоторный самолет CessnaФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 14 октября, ЧП случилось в Германии. Как стало известно, частный легкомоторный самолет Cessna при посадке на аэродроме, расположенном на вершине горы Вассеркуппе - самой высокой точке федеральной земле Гессен, врезался в группу людей. В результате погибли три человека, в том числе один ребенок, и еще восемь пострадали.

Как уточнили в местной полиции, пилот, почти сблизившись с землей, понял, что не сядет и что нужно уходить на второй круг. Однако летчик не смог быстро набрать необходимую высоту и задел крылом людей, которые в тот момент стояли на краю взлетно-посадочной полосы, передает агентство DPA.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в аэропорту имени Хорхе Ньюбери в аргентинском Буэнос-Айресе пассажирский самолет столкнулся с дроном. Отмечалось, что воздушное судно авиакомпании Aerolineas Argentinas врезалось в беспилотник при заходе на посадку.

Видео с места трагедии в Германии, где самолет въехал в толпу. Самолет пробил ограду и врезался в людей

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