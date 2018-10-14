2018-10-14T20:23:49+03:00
В мире

Экзитпол: ХСС теряет парламентское большинство в Баварии

А праворадикальная «Альтернатива для Германии» впервые проходит в ландтаг
Дарья ИВАШКИНА
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В это воскресенье в Баварии прошли парламентские выборыВ это воскресенье в Баварии прошли парламентские выборыФото: REUTERS
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По данным экзитпол, Христианско-социальный союз (ХСС), который является ключевым партнером возглавляемого канцлером Германии Ангелой Меркель Христианско-демократического союза (ХДС), лидирует на выборах в парламент Баварии: согласно опросу избирателей, ХСС набирает 35,2%. Таким образом, партия не получает абсолютного большинства в ландтаге и не сможет самостоятельно сформировать баварское правительство.

Между тем второе место на парламентских выборах, вероятно, займет Партия зеленых с 18,5%. Третье место должно достаться «Свободным избирателя» с их 11,5%. Кроме того, судя по данным экзитпол телеканала ARD, в парламент Баварии впервые проходит партия «Альтернатива для Германии» (11%).

Напомним, в воскресенье, 14 октября, в Баварии проходили парламентские выборы. По их итогам будет сформировано новое правительство региона.

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