Экзитпол: ХСС теряет парламентское большинство в Баварии

14 Окт. 20:23 2018-10-14T20:23:49+03:00

В это воскресенье в Баварии прошли парламентские выборы Фото: REUTERS

А праворадикальная «Альтернатива для Германии» впервые проходит в ландтаг

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По данным экзитпол, Христианско-социальный союз (ХСС), который является ключевым партнером возглавляемого канцлером Германии Ангелой Меркель Христианско-демократического союза (ХДС), лидирует на выборах в парламент Баварии: согласно опросу избирателей, ХСС набирает 35,2%. Таким образом, партия не получает абсолютного большинства в ландтаге и не сможет самостоятельно сформировать баварское правительство.

Между тем второе место на парламентских выборах, вероятно, займет Партия зеленых с 18,5%. Третье место должно достаться «Свободным избирателя» с их 11,5%. Кроме того, судя по данным экзитпол телеканала ARD, в парламент Баварии впервые проходит партия «Альтернатива для Германии» (11%).

Напомним, в воскресенье, 14 октября, в Баварии проходили парламентские выборы. По их итогам будет сформировано новое правительство региона.