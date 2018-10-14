В Техасе четыре человека погибли в перестрелке на детском дне рождения

14 Окт. 21:59 2018-10-14T22:00:20+03:00

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В воскресенье, 14 октября, стало известно о стрельбе, произошедшей на вечернике по случаю дня рождения ребенка в американском городе Тафт, расположенном в штате Техас. По некоторым данным, все началось со словесной перепалки между членами двух семей, в итоге один из участников ссоры достал пистолет и открыл огонь по своим оппонентам.

В результате инцидента погибли четыре человека, и еще один получил серьезные ранения, сообщает агентство Reuters. В настоящее время врачи оценивают состояние пострадавшего как критическое.

Кстати, отметим, это уже не первый случай применения огнестрельного оружия в Техасе. К примеру, в ноябре прошлого года 26-летний Девин Патрик Келли открыл огонь из автомата в баптистской церкви, расположенной в городке Сазерленд-Спрингс. Тогда погибли 26 человек.