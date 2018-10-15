15 Окт. 09:37 2018-10-15T09:37:40+03:00

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В понедельник, 15 октября, советский и российский актер Юрий Стоянов попал в больницу. По предварительным данным, 61-летнего артиста госпитализировали для проведения срочной операции.

По данным телеканала РЕН ТВ, в настоящий момент мужчина находится в хирургическом отделении медицинского учреждения. О какой именно операции идет речь, пока неизвестно.

Между тем, как писал сайт kp.ru, днем ранее в больнице оказался также известный певец Стас Пьеха. Его госпитализировали с острым панкреатитом. Артисту провели полное обследование, и на данный момент он чувствует себя нормально, о чем сам уже заверил поклонников в социальных сетях.

Также на минувших выходных в больнице вновь оказался режиссер Армен Джигарханян. Эта госпитализация стала для народного артиста СССР уже пятой в текущем году.