Актер Юрий Стоянов попал в больницу
В понедельник, 15 октября, советский и российский актер Юрий Стоянов попал в больницу. По предварительным данным, 61-летнего артиста госпитализировали для проведения срочной операции.
По данным телеканала РЕН ТВ, в настоящий момент мужчина находится в хирургическом отделении медицинского учреждения. О какой именно операции идет речь, пока неизвестно.
Между тем, как писал сайт kp.ru, днем ранее в больнице оказался также известный певец Стас Пьеха. Его госпитализировали с острым панкреатитом. Артисту провели полное обследование, и на данный момент он чувствует себя нормально, о чем сам уже заверил поклонников в социальных сетях.
Также на минувших выходных в больнице вновь оказался режиссер Армен Джигарханян. Эта госпитализация стала для народного артиста СССР уже пятой в текущем году.