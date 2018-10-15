2018-10-15T09:37:40+03:00
Происшествия

Актер Юрий Стоянов попал в больницу

Российскому артисту собираются проводить операцию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Актер Юрий Стоянов госпитализированАктер Юрий Стоянов госпитализированФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 октября, советский и российский актер Юрий Стоянов попал в больницу. По предварительным данным, 61-летнего артиста госпитализировали для проведения срочной операции.

По данным телеканала РЕН ТВ, в настоящий момент мужчина находится в хирургическом отделении медицинского учреждения. О какой именно операции идет речь, пока неизвестно.

Между тем, как писал сайт kp.ru, днем ранее в больнице оказался также известный певец Стас Пьеха. Его госпитализировали с острым панкреатитом. Артисту провели полное обследование, и на данный момент он чувствует себя нормально, о чем сам уже заверил поклонников в социальных сетях.

Также на минувших выходных в больнице вновь оказался режиссер Армен Джигарханян. Эта госпитализация стала для народного артиста СССР уже пятой в текущем году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп высказался об обвинениях Минюста США в адрес россиянки
Помпео призвал власти Украины создать автокефальную церковь
Мамаева и Кокорина перевели из карантинных в обычные камеры в СИЗО
Капитализация «Яндекса» на Московской бирже упала на $1,7 млрд
В деле Мамаева и Кокорина могут появиться еще две статьи
Guardian: Болтон будет добиваться выхода США из Договора о РСМД
Минобороны опровергло информацию о найденном живым пилоте Л-39
В США обвинили россиянку во вмешательстве в выборы-2018
МВФ и Украина договорились об условиях запуска нового соглашения stand-by
Джулиан Ассанж подает в суд на правительство Эквадора за нарушение своих прав
Военный прокурор Украины назвал основные версии крушения Су-27УБ
Медведев: потери Евросоюза от антироссийских санкций составляют около 100 млрд евро
«Переводят в постоянные камеры»: член ОНК рассказал, как Кокорины и Мамаев сидят в СИЗО
С 1 ноября украинцы будут платить за газ на четверть больше
Американский авианосец вошел в Арктику впервые за 30 лет
Олег Кожемяко и Игорь Сечин договорились о строительстве жилья в Приморье и стабильности цен на нефтепродукты
Власти Украины изъяли захваченное российское судно "Норд"