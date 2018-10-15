На юге Франции пять человек погибли при наводнении
На юге Франции сильные ливни привели к наводнению, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщил префект департамента Од Ален Тирьон.
Ранее местные власти сообщали об одном погибшем и двух пропавших без вести.
Среди жертв оказалась монахиня, проживающая в коммуне Виллардоннель. Также житель коммунны Кюксак получил ранения после обрушения дома. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
В департаменте Од на юге Франции объявили максимальный красный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.
Напомним, ранее из-за сильных дождей и наводнения на испанском острове Майорка погибли восемь человек. Кроме того еще девять человек пропали без вести. Об этом сообщил представитель мэрии города Сент-Лоренс Антониа Бауза.