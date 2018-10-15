На юге Франции пять человек погибли при наводнении

15 Окт. 10:37 2018-10-15T10:37:18+03:00

На юге Франции из-за ливней погибли пять человек. Фото: EASTNEWS/AFP

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На юге Франции сильные ливни привели к наводнению, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщил префект департамента Од Ален Тирьон.

Ранее местные власти сообщали об одном погибшем и двух пропавших без вести.

Среди жертв оказалась монахиня, проживающая в коммуне Виллардоннель. Также житель коммунны Кюксак получил ранения после обрушения дома. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В департаменте Од на юге Франции объявили максимальный красный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, ранее из-за сильных дождей и наводнения на испанском острове Майорка погибли восемь человек. Кроме того еще девять человек пропали без вести. Об этом сообщил представитель мэрии города Сент-Лоренс Антониа Бауза.