Из-за сильного тумана 14 самолетов не смогли приземлиться во Внуково
Сильный туман, который опустился на Москву, внес коррективы в работу столичных аэропортов. Во Внуково не смогли приземлиться 14 самолетов. Экипаж принял решение запросить посадку в другой воздушной гавани из-за сильного тумана.
Все время аэропорта работал, но за командирам кораблей оставалось право самостоятельно оценивать ситуацию. В случае угрозы безопасности пассажиров были согласованы посадки в других аэропортах.
Данным правом воспользовались лайнеры компании «ЮТэйр» и «Победа».
Всего резервную посадку запросили 14 самолетов. Многие из них выполняли не только внутренние, но и международные рейсы.
Проблем в настоящий момент в аэропорту не наблюдается, сообщает «Дни.ру».
Кстати, отличная погода будет стоять в Москве до следующих выходных, 27-28 октября. Азовский циклон не дает проникнуть холодному воздуху на территорию центральной России. А это значит, что будет держаться солнечная погода, практически без осадков.
В понедельник, 15 октября днем температура воздуха прогреется до 16 градусов тепла, а ночью будет на отметке в + 6-8 градусов.