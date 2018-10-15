2018-10-15T11:03:10+03:00
Общество

Из-за сильного тумана 14 самолетов не смогли приземлиться во Внуково

Экипаж принял решение уйти на посадку в другие аэропорты
Ася РОМАНЧУК
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Более 10 самолетов не смогли приземлиться во Внуково из-за густого туманаБолее 10 самолетов не смогли приземлиться во Внуково из-за густого туманаФото: Алина НИЗАМОВА
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Сильный туман, который опустился на Москву, внес коррективы в работу столичных аэропортов. Во Внуково не смогли приземлиться 14 самолетов. Экипаж принял решение запросить посадку в другой воздушной гавани из-за сильного тумана.

Все время аэропорта работал, но за командирам кораблей оставалось право самостоятельно оценивать ситуацию. В случае угрозы безопасности пассажиров были согласованы посадки в других аэропортах.

Данным правом воспользовались лайнеры компании «ЮТэйр» и «Победа».

Всего резервную посадку запросили 14 самолетов. Многие из них выполняли не только внутренние, но и международные рейсы.

Проблем в настоящий момент в аэропорту не наблюдается, сообщает «Дни.ру».

Кстати, отличная погода будет стоять в Москве до следующих выходных, 27-28 октября. Азовский циклон не дает проникнуть холодному воздуху на территорию центральной России. А это значит, что будет держаться солнечная погода, практически без осадков.

В понедельник, 15 октября днем температура воздуха прогреется до 16 градусов тепла, а ночью будет на отметке в + 6-8 градусов.

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