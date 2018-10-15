Автозаки ФСИН будут оснащаться спецсигналами

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-15T11:41:33+03:00

В минюсте считают, что это необходима для безопасного проезда автомобиля, в котором перевозятся преступники

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В число автомобилей служб, которые могут быть оснащены «мигалками», теперь входят и автозаки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Такие машины предназначены для перевозки преступников.

Указ Президента Российской Федерации, подтверждающий данное положение, был опубликован на официальном портале правовой информации 15 октября 2018 года. Этот документ является дополнением к ранее существовавшему указу, регламентировавшему использование специальных звуковых и световых сигналов автомобилями различных ведомств и служб.

Министерство юстиции, которому подчиняется ФСИН, выступало с инициативой оснастить автозаки «мигалками» еще в мае этого года. Представители ведомства отмечали, что эта мера необходима для обеспечения беспрепятственного проезда автомобиля, в котором перевозятся преступники. В Минюсте также подчеркивали, что автозаки, принадлежащие полиции, оснащаются спецсигналами, что упрощает перевозку преступников по дорогам общего пользования.