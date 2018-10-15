2018-10-15T11:41:33+03:00
Общество

Автозаки ФСИН будут оснащаться спецсигналами

В минюсте считают, что это необходима для безопасного проезда автомобиля, в котором перевозятся преступники
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Основное предназначение автозаков – перевозки преступников.Основное предназначение автозаков – перевозки преступников.Фото: пресс-служба ГУФСИН по Коми
Изменить размер текста:

В число автомобилей служб, которые могут быть оснащены «мигалками», теперь входят и автозаки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Такие машины предназначены для перевозки преступников.

Указ Президента Российской Федерации, подтверждающий данное положение, был опубликован на официальном портале правовой информации 15 октября 2018 года. Этот документ является дополнением к ранее существовавшему указу, регламентировавшему использование специальных звуковых и световых сигналов автомобилями различных ведомств и служб.

Министерство юстиции, которому подчиняется ФСИН, выступало с инициативой оснастить автозаки «мигалками» еще в мае этого года. Представители ведомства отмечали, что эта мера необходима для обеспечения беспрепятственного проезда автомобиля, в котором перевозятся преступники. В Минюсте также подчеркивали, что автозаки, принадлежащие полиции, оснащаются спецсигналами, что упрощает перевозку преступников по дорогам общего пользования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лукашенко заявил, что "болезненно" относится к расколу в православии
Илон Маск пообещал создать робота из аниме
Путин поручил подписать договор с Египтом о всестороннем партнерстве
На вокзале в Кёльне неизвестный захватил заложников
Порошенко указали на конфуз во время выступления за автокефалию Украины
Умер Степан Пучинян - советский кинорежиссер, народный артист России
Тереза Мэй поздравила принца Гарри и Меган Маркл с беременностью
Счетная палата прогнозирует резкий рост цен на бензин в 2019 году
В Великобритании кошка помогла обнаружить рак у своей хозяйки
Стюардесса авиакомпании Air India выпала из самолета
Защита Мамаева попросила суд отпустить его на тренировки ФК «Краснодара»
В Австралии кенгуру напал на семью и поранил трех человек
В Израиле ортодоксальную молодежь начнут призывать в армию
Песков согласился с Жириновским в том, что российские ЗРК лучшие в мире
Мосгордума увеличит штрафы за катание на крышах поездов в 25 раз
Иностранцы вложат в экономику России 40 млрд долларов
Песков: общение Путина и Трампа в Хельсинки проходило в рамках приличий
«Здравствуй, смерть»: новый слоган Coca-Cola в Новой Зеландии напугал покупателей
Посольство Ирана в Анкаре эвакуировано из-за угрозы взрыва
В Барселоне пострадали 18 человек при пожаре в жилом доме
Песков о "причастности РФ" к отравлениям в Солсбери: "Россия не может иметь ничего общего с этими обвинениями"
Яровая предложила лишать свободы за продажу фальшивых лекарств в интернете
Московских таксистов заставят сдавать психологию и географию
На конкурс управленцев «Лидеры России» поступило больше 50 тысяч заявок