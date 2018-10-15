Mercedes упал со второго этажа парковки в ТЦ "Горбушкин двор" в Москве

15 Окт. 12:04 2018-10-15T13:43:11+03:00

По словам очевидцев, пострадал один человек - водитель автомобиля [видео]

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В понедельник, 15 октября, автомобиль марки Mercedes упал со второго этажа многоуровневой парковки на территории торгового центра "Горбушкин двор" в Москве. По словам очевидцев, машина просто пробила ограждение и слетела вниз, приземлившись на крышу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673317" frameborder="0"></iframe> Мерседес упал со второго этажа парковки в Москве.

Изначально сообщалось, что в салоне автомобиля находились три человека. Однако на данный момент известно, что пострадал лишь молодой человек, который находился за рулем Mercedes.

На место происшествия уже вызваны сотрудники правоохранительных органов.

- В настоящий момент мы выясняем все детали происшествия, - уточняет пресс-служба ТЦ «Горбушкин двор» - По предварительным данным сотрудник автомойки перепутал педали и автомобиль, пробив ограждения, упал со второго этажа многоуровневой парковки. Единственный пострадавший - сотрудник автомойки, который находился за рулём автомобиля, он получил незначительные травмы.

Очевидцы также сообщают, что пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Мужчину доставили в больницу.

Сайт kp.ru писал о том, что в сентября прошлого года похожий случай произошел на юго-востоке Москвы. Тогда автомобиль марки Toyota упал с четвертого этажа многоуровневой парковки. В момент инцидента в салоне машины находились женщина, которая получила перелом руки, и ребенок - он не пострадал.