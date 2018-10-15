Mercedes упал со второго этажа парковки в ТЦ "Горбушкин двор" в Москве
В понедельник, 15 октября, автомобиль марки Mercedes упал со второго этажа многоуровневой парковки на территории торгового центра "Горбушкин двор" в Москве. По словам очевидцев, машина просто пробила ограждение и слетела вниз, приземлившись на крышу.
Мерседес упал со второго этажа парковки в Москве.
Изначально сообщалось, что в салоне автомобиля находились три человека. Однако на данный момент известно, что пострадал лишь молодой человек, который находился за рулем Mercedes.
На место происшествия уже вызваны сотрудники правоохранительных органов.
- В настоящий момент мы выясняем все детали происшествия, - уточняет пресс-служба ТЦ «Горбушкин двор» - По предварительным данным сотрудник автомойки перепутал педали и автомобиль, пробив ограждения, упал со второго этажа многоуровневой парковки. Единственный пострадавший - сотрудник автомойки, который находился за рулём автомобиля, он получил незначительные травмы.
Очевидцы также сообщают, что пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Мужчину доставили в больницу.
Сайт kp.ru писал о том, что в сентября прошлого года похожий случай произошел на юго-востоке Москвы. Тогда автомобиль марки Toyota упал с четвертого этажа многоуровневой парковки. В момент инцидента в салоне машины находились женщина, которая получила перелом руки, и ребенок - он не пострадал.