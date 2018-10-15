2018-10-15T14:34:32+03:00
Общество

В Великобритании кошка помогла обнаружить рак у своей хозяйки

Анджела Тиннинг утверждает, что ее питомец спас ей жизнь
Александр ДЖУМАЕВ
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Анджела Тиннинг и кошка МиссиАнджела Тиннинг и кошка МиссиФото: Facebook
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Британка Анджела Тиннинг, пережившая операцию по удалению молочной железы, заявила, что ее кошка Мисси спасла ей жизнь. Жительница английского города Лемингтон уже выдвинула своего питомца на премию National Cat Awards в номинации Hero Cat.

Как рассказала Тиннинг британскому изданию Metro, однажды Мисси начала вести себя необычно. Кошка ластилась к хозяйке, пытаясь пристроиться у нее на груди. В это же время женщина испытывала боли в этой части тела, из-за чего решила обратиться к врачу. В больнице у нее в груди обнаружили предраковые клетки, после чего Тиннинг сделали операцию.

Спустя два года ситуация повторилась. Мисси вновь начала вести себя точно так же, как перед операцией. Несмотря на отсутствие болей, Тиннинг решила обратиться к специалисту. У женщины выявили рак груди. Врачи заявили о необходимости удаления молочной железы, однако отметили, что ситуация могла быть и хуже.

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