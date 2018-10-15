Стюардесса авиакомпании Air India выпала из самолета

15 Окт. 14:23 2018-10-15T14:23:26+03:00

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В понедельник, 15 октября, в аэропорту Мумбаи – крупнейшего города Индии – произошел несчастный случай. В ходе подготовки самолета к вылету из него выпала стюардесса.

Как сообщает агентство BBC News, 52-летняя Харша Лобо, работавшая на рейсе Мумбаи-Дели, закрывала дверь самолета Boeing-777, на котором выполняется данный рейс, в ходе чего упала на взлетно-посадочную полосу. Женщина получила перелом ноги, а также несколько ушибов. На месте происшествия стюардессе была оказана медицинская помощь, после чего ее отвезли в одну из больниц Мумбаи.

В пресс-службе авиакомпании Air India, которой принадлежит самолет, отметили, что в настоящий момент ведется расследование обстоятельств случившегося. Стоит отметить, что рейс Мумбаи-Дели, в ходе подготовки к которому произошел инцидент, завершился без происшествий.