Умер Степан Пучинян - советский кинорежиссер, народный артист России

15 Окт. 14:48 2018-10-15T14:48:12+03:00

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Автор культового фильма «Повесть о чекисте», советский кинорежиссер и народный артист России, Степан Пучинян, умер в понедельник, 15 октября, на 91-м году жизни.

Режиссер родился в 1927 году в Батуми. В 1964 году закончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1968 года он работал как режиссер-постановщик и актер.

Степан Пучинян снял такие известные фильмы, как «Повесть о чекисте», «Самый красивый конь», «Из жизни начальник уголовного розыска». В последнем фильме он выступил не только в роли режиссера, но и актера. Несколько месяцев назад он начал снимать фильм «Три времени года». Однако не успел завершить съемки, сообщает "Пятый канал".

- Не стало нашего друга и коллеги-члена Союза кинематографистов России, народного артиста России, режиссера игрового кино Степана Филипповича Пучиняна,-прокомментировали на Сайте кинематографистов РФ.

В 2007 году режиссер был награжден Орденом Петра Великого I степени, а также Орденом Почета. Пучинян являлся академиком Национальной академии кинематографическим искусств и наук России.