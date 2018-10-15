2018-10-15T14:48:12+03:00
Общество

Умер Степан Пучинян - советский кинорежиссер, народный артист России

Степан Пучинян умер на 91-м году жизни
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Степан Пучинян на церемонии вручения национальной кинематографической премии НИКА 2018.Степан Пучинян на церемонии вручения национальной кинематографической премии НИКА 2018.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Автор культового фильма «Повесть о чекисте», советский кинорежиссер и народный артист России, Степан Пучинян, умер в понедельник, 15 октября, на 91-м году жизни.

Режиссер родился в 1927 году в Батуми. В 1964 году закончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1968 года он работал как режиссер-постановщик и актер.

Степан Пучинян снял такие известные фильмы, как «Повесть о чекисте», «Самый красивый конь», «Из жизни начальник уголовного розыска». В последнем фильме он выступил не только в роли режиссера, но и актера. Несколько месяцев назад он начал снимать фильм «Три времени года». Однако не успел завершить съемки, сообщает "Пятый канал".

- Не стало нашего друга и коллеги-члена Союза кинематографистов России, народного артиста России, режиссера игрового кино Степана Филипповича Пучиняна,-прокомментировали на Сайте кинематографистов РФ.

В 2007 году режиссер был награжден Орденом Петра Великого I степени, а также Орденом Почета. Пучинян являлся академиком Национальной академии кинематографическим искусств и наук России.

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