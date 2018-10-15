2018-10-15T15:05:21+03:00
Политика

Путин поручил подписать договор с Египтом о всестороннем партнерстве

А в это время президент арабской республики ас-Сиси прибыл в Москву с официальным визитом
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В понедельник, 15 октября, президент РФ Владимир Путин поручил подписать договор с Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.

«Считать целесообразным осуществить подписание договора <…> на высшем уровне», - говорится в распоряжении главы нашего государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

А в это же время появилась информация о том, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву. Как ожидается, в ходе своего трехдневного визита в нашу страну глава арабской республики встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, переговоры Путина и ас-Сиси запланированы на 17 октября. Лидеры должны встретиться в Сочи, чтобы обсудить сирийское урегулирование, а также ситуацию в Ливии и Йемене и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке. При этом, как подчеркнули в МИД Египта, на предстоящих переговорах особое внимание будет уделено вопросам двустороннего экономического сотрудничества.

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