Президент Египта Ас-Сиси посетит Россию в середине октября

СЕГОДНЯ 20:04 2018-10-05T20:04:43+03:00

Глава арабской республики планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возобновление авиарейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

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В пятницу, 5 октября, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 17 октября посетит Россию.

Как выяснилось, главной целью египетского лидера будет встреча с главой нашего государства Владимиром Путиным. Между тем Богданов не исключил возможности и других переговоров: по его словам, представители арабской республики могут пообщаться с «главой правительства, с главой Федерального собрания РФ».

Также заместитель министра рассказал, что Путин и ас-Сиси в ходе встречи обсудят взаимодействие в военно-технической сфере, а также возобновление авиарейсов из РФ на такие египетские курорты, как Шарм-эль-Шейх и Хургада, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале этого года Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом. Этот документ разрешил продажу туров и полеты, правда, только в Каир.