В Израиле прошел конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-15T15:37:40+03:00

Самой молодой участнице было 74 года

Изменить размер текста: A A

В израильском городе Хайфа прошел конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост.

В состязании приняли участие 12 претенденток, самой младшей из них 74 года, сообщает газета The Times of Israel.

Победительницей конкурса «Мисс, пережившая Холокост» стала 93-летняя жительница Хайфы Това Рингер.

Хайфа родилась в Польше, во время Второй мировой войны была отправлена в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. В плену нацисты убили ее родителей, четырех сестер и бабушку.

Молодость участниц прошла во времена гонений, а состязания помогает им почувствовать себя вновь особенными.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Конкурс «Мисс, пережившая Холокост» проходит в Израиле уже шестой раз. Организаторы ежегодня проводят мероприятия в знак уважения к тем, кто пережил страные события геноцида. Молодость участниц прошла во времена гонений, а состязания помогает им почувствовать себя вновь особенными.

«Я очень счастлива! Это нечто особенно! Я бы не поверила, что в моем возрасте меня назовут красавицей», - высказалась победительница.

Второе место в "Мисс Холокост" заняли 85-летняя Рита Касимов Браун, 74-летняя Мадлен Шварц и 81-летняя Тамара Вейцман.