В Израиле прошел конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост
В израильском городе Хайфа прошел конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост.
В состязании приняли участие 12 претенденток, самой младшей из них 74 года, сообщает газета The Times of Israel.
Победительницей конкурса «Мисс, пережившая Холокост» стала 93-летняя жительница Хайфы Това Рингер.
Хайфа родилась в Польше, во время Второй мировой войны была отправлена в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. В плену нацисты убили ее родителей, четырех сестер и бабушку.
Молодость участниц прошла во времена гонений, а состязания помогает им почувствовать себя вновь особенными.Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Конкурс «Мисс, пережившая Холокост» проходит в Израиле уже шестой раз. Организаторы ежегодня проводят мероприятия в знак уважения к тем, кто пережил страные события геноцида. Молодость участниц прошла во времена гонений, а состязания помогает им почувствовать себя вновь особенными.
«Я очень счастлива! Это нечто особенно! Я бы не поверила, что в моем возрасте меня назовут красавицей», - высказалась победительница.
Второе место в "Мисс Холокост" заняли 85-летняя Рита Касимов Браун, 74-летняя Мадлен Шварц и 81-летняя Тамара Вейцман.