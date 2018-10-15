2018-10-15T15:37:40+03:00
В мире

В Израиле прошел конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост

Самой молодой участнице было 74 года
Сакина НУРИЕВА
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В израильском городе Хайфа прошел конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост.

В состязании приняли участие 12 претенденток, самой младшей из них 74 года, сообщает газета The Times of Israel.

Победительницей конкурса «Мисс, пережившая Холокост» стала 93-летняя жительница Хайфы Това Рингер.

Хайфа родилась в Польше, во время Второй мировой войны была отправлена в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. В плену нацисты убили ее родителей, четырех сестер и бабушку.

Молодость участниц прошла во времена гонений, а состязания помогает им почувствовать себя вновь особенными. Фото: REUTERS

Молодость участниц прошла во времена гонений, а состязания помогает им почувствовать себя вновь особенными.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Конкурс «Мисс, пережившая Холокост» проходит в Израиле уже шестой раз. Организаторы ежегодня проводят мероприятия в знак уважения к тем, кто пережил страные события геноцида. Молодость участниц прошла во времена гонений, а состязания помогает им почувствовать себя вновь особенными.

«Я очень счастлива! Это нечто особенно! Я бы не поверила, что в моем возрасте меня назовут красавицей», - высказалась победительница.

Второе место в "Мисс Холокост" заняли 85-летняя Рита Касимов Браун, 74-летняя Мадлен Шварц и 81-летняя Тамара Вейцман.

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