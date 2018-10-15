Болгария не выступит на конкурсе "Евровидение-2019"

15 Окт. 16:11 2018-10-15T18:17:23+03:00

Общественное телевидение Болгарии заявило, что не может позволить себе большие траты

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Болгария отказалась участвовать в конкурсе песен "Евровидение-2019", который пройдет в мае следующего года в Тель-Авиве. Об этом сообщил Совет директоров Болгарского национального телевидения (БНТ).

"Решение принято в связи с необходимостью оптимизации публичных расходов", - отмечается в пресс-службе телекомпании.

Болгарское национальное телевидение в последние два года организовывало выступления своих участников при помощи партнеров, которые также занимались финансированием. Не смотря на стороннюю помощь, БНТ заявила, что траты на подготовку болгарского участника превышают разумные расходы. Общественное телевидение уточнила, что не может позволить себе такие траты.

Отмечается, что в расходы входит создание и продюсирование песни и клипа, сценического выступления, участие в событиях конкурсной программы.

Кроме прямых расходов по подготовке своего конкурсанта, государства-участники распределяют и часть расходов по проведению "Евровидения", в этом году сумма составляет €5,3 млн.

Членами Европейского союза радио и телевидения являются 73 компании 56 государств Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Каждая компания принимает независимое решение об участии в каждом конкретном конкурсе.

Болгария дебютировала на "Евровидение" в 2005 году в Киеве. За все годы участия в конкурсе болгарские претенденты четыре раза выходили в финал. В 2017 году Кристиан Костов второе место.

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