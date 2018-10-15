Российской почтовой службе Mail.Ru исполнилось 20 лет

15 Окт. 16:42 2018-10-15T16:54:49+03:00

Сервис вошел в топ-5 мировых почтовых сервисов по числу ежедневных посетителей. Фото: Скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

Почтовый сервис Mail.Ru отмечает в этом году 20-летний юбилей. Впервые компания появилась на рынке 15 октября 1998 года.

Впервые сервис был создан для решения внутренних задач компании DataArt. Идея была реализована основателем Mail.Ru Алексеем Кривенковым.

Почте Mail.ru исполнилось 20 лет.

К октябрю 1998 года Кривенков и Дмитрий Андрианов из петербургского офиса DataArt решили расширить деятельность продукта, выкупили mail.ru и запустили почтовую службу в тестовом режиме. Результат сразу дал о себе знать, менее чем через год на почте зарегистрировались несколько десятков тысяч человек, в марте 2000 года к почте Mail.Ru присоединился миллионный пользователь. Эти данные попали в российскую Книгу рекордов Гиннеса.

В настоящее время Почта Mail.Ru является самым популярным почтовым сервисом в России по данным Mediascope WEB-Index, количеству скачиваний приложения сервиса в Appstore и Google Play.

По версии американской медиа-аналитической компании Comscore, служба вошла в топ-5 мировых почтовых сервисов по числу ежедневных посетителей. В системе зарегистрировано более 100 миллионов.

В связи с круглой датой Mail.Ru внедрила нововведения для пользователей. Теперь пользователи смогут освобождать ящик от менее важных информационных рассылок и писем от социальных сетей, управлять рассылками, группировать письма по заказам, подписывать и оплачивать штрафы ГИБДД, а также контролировать баланс мобильного телефона.