Директор Шуры прокомментировал слухи о смерти певца
Новость о смерти Шуры напугала не только поклонников исполнителя, но и его директора Павла Депершмидта. Мужчина признался, что о «гибели» артиста узнал от знакомых. По его словам, звонки с пугающими заявлениями стали поступать еще вечером и привели его в шоковое состояние.
Директор рассказал, что тут же бросился перезванивать подопечному, но тот не брал трубку полночи. На связь сонный Шура вышел только около трех часов, и пожаловался, что его разбудили.
«Начал звонить ему, он трубку не берет. Мы уже все переполошились. В три часа ночи мы его еле разбудили, услышали, что он живой», — приводит слова директора Шуры телеканал «360».
Напомним, ранее новость о смерти певца появилась в интернет-новостях, а также в «Википедии». После того, как выяснилось, что это недоразумение, все официальные ресурсы убрали ложную информацию. Однако директору и юристу артиста еще предстоит разобраться, кто и зачем сделал этот информационный вброс.