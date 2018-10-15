2018-10-15T18:00:15+03:00
Звезды

Директор Шуры прокомментировал слухи о смерти певца

Павел Депершмидт признался, что пережил страшную ночь
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На связь сонный Шура вышел только около трех часов, и пожаловался, что его разбудилиНа связь сонный Шура вышел только около трех часов, и пожаловался, что его разбудилиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Новость о смерти Шуры напугала не только поклонников исполнителя, но и его директора Павла Депершмидта. Мужчина признался, что о «гибели» артиста узнал от знакомых. По его словам, звонки с пугающими заявлениями стали поступать еще вечером и привели его в шоковое состояние.

Директор рассказал, что тут же бросился перезванивать подопечному, но тот не брал трубку полночи. На связь сонный Шура вышел только около трех часов, и пожаловался, что его разбудили.

«Начал звонить ему, он трубку не берет. Мы уже все переполошились. В три часа ночи мы его еле разбудили, услышали, что он живой», — приводит слова директора Шуры телеканал «360».

Напомним, ранее новость о смерти певца появилась в интернет-новостях, а также в «Википедии». После того, как выяснилось, что это недоразумение, все официальные ресурсы убрали ложную информацию. Однако директору и юристу артиста еще предстоит разобраться, кто и зачем сделал этот информационный вброс.

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