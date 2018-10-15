2018-10-15T21:17:06+03:00
Экономика

Россияне берут новые кредиты, чтобы погасить старые

По такой схеме банки получили уже 1 триллион рублей
Ася РОМАНЧУК
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Россияне все чаще берут кредиты, чтобы погасать старые долгиРоссияне все чаще берут кредиты, чтобы погасать старые долгиФото: Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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С начала года россияне стали активнее брать кредит, чтобы погасить свои прежние долги перед банками. По такой схеме в кредитные учреждения были направлены почти 1 триллион рублей. С 2014 года объем новых ссуд увеличился на 70,9%, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

На перекредитование людей толкают крупные кредиты, вроде ипотеки. В целом рефинансирование снижает долговую нагрузку заемщиков, люди предпочитают не гасить кредиты досрочно, а пролонгировать их по более низкой ставке.

Статистика выгляди так: в 2014 года россияне рефинансировали кредитов на сумму 539,1 млрд рублей. За шесть месяцев 2018 года эта сумма составила 921,7 млрд. Средний размер нового кредита составляет 329,9 тыс. рублей.

Чаще всего такую схему применяют в Кемеровской области, Тыве, Брянской области, Коми и Калужской области.

Представители банковской сферы уверены, что это хорошая схема, которая позволяет экономить. Еще в 2014–2015 годах средняя ставка по кредиту составляла около 30% годовых, а сегодня она около 13%, сообщает газета «Известия.

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