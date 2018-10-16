Путин наградил избитых футболистами чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина

16 Окт. 07:54 2018-10-16T08:45:11+03:00

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Руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и генеральный директор научного центра ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин были награждены орденами. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в минувший понедельник, 15 октября.

Примечательно, что речь идет именно о тех двух чиновниках, на которых футболист Александр Кокорин набросился со стулом в одной из столичных кофеен.

Согласно указу "О награждении государственными наградами", Пак и Гайсин были отмечены за вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа". Именно он позволил создать ряд автомобилей из проекта "Кортеж", которые предназначены для перевозки первых лиц государства. Так, сотрудник Минпромторга удостоился медали "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а его коллега получил орден Александра Невского.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что соответствующий приказ был подписан еще 11 октября. Примечательно, что именно в этот день состоялся суд над избившими чиновников футболистами - Александром Кокориным и Павлом Мамаев.

Напомним, что сейчас спортсмены находятся в изоляторе временного содержания. В их отношении возбуждено уголовное дело.

Конфликт между Паком и футболистами

Стоит отметить, что драка в московской кофейне, по словам самого чиновника, началось после того, как игроки "Краснодара" и "Зенита" перешли на оскорбления по национальному признаку. Адвокат чиновника рассказал, что спортсмены громко распевали песню корейского исполнителя под названием Gangnam Style и постоянно поглядывали при этом на Пака. Когда сотрудник Минпромторга спросил, хотят ли они ему что-то сказать, молодые люди посоветовали мужчине "убираться обратно в свой Китай".

В результате разгорелся конфликт, по итогам которого чиновник оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, гематомами и другими повреждениями. Оскорбленный мужчина намерен судиться с футболистами до последнего и не хочет идти ни на какое примирение.

Кокорин и Мамаев оказались в изоляторе

Сами спортсмены были задержаны и допрошены вскоре после инцидента. При этом дело чуть было не дошло до объявления футболистов в розыск. Позже Тверской суд Москвы постановил арестовать Мамаева и Кокорина на два месяца. За это время расследование должно значительно продвинуться, а следователи - решить, как поступить с попавшими под уголовное дело о хулиганстве молодыми людьми.