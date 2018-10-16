2018-10-16T08:12:23+03:00
Происшествия

На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4

Эпицентр подземных толчков залегал недалеко от границы с Казахстаном
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Подземные толчки произошли в 05:10 мскПодземные толчки произошли в 05:10 мскФото: REUTERS
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Небольшое землетрясение магнитудой 5,4 балла было зафиксировано на северо-западе Китая недалеко от границы с Казахстаном. Такие данные предоставила Геологическая служба США.

Сейсмологи выяснили, что первые подземные толчки произошли в районе 05:10 по мск и затронули территорию Боро-Тала-Монгольского автономного округа (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров, сообщается на сайте USGS. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Напомним, что днем ранее небольшие подземные толчки были зафиксированы также в акватории Кроноцкого залива на Камчатке. Сейсмособытие магнитудой 5,7 балла произошло в море на глубине около 127 километров. Жители ближайшего к эпицентру города Елизово ощутили лишь трехбалльные толчки.

Сайт kp.ru писал о том, что угрозы цунами не возникало. Пострадавших также не было.

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