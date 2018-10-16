2018-10-16T10:17:58+03:00
Экономика

Правительство предложило усилить контроль за расходованием материнского капитала

Намерение приобрести непригодную для проживания квартиру станет причиной отказа в распоряжении средствами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Камин предложил усилить контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условийКамин предложил усилить контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий усиление контроля за расходованием средств материнского капитала, которые идут на улучшение жилищных условий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Документ предлагает установить еще одну причину для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении маткапиталом. Так, если планируемое к приобретению жилье является непригодным для проживания, семья не сможет воспользоваться выделенными государством деньгами.

Кроме того, правительство намерено запретить "иным" неподконтрольным ЦБ некредитным организациям принимать материнский капитал в качестве погашения обязательств по договорам займа. Ежегодно подобные учреждение получают порядка 27 млрд рублей из средств помощи многодетным семьям.

"С целью защиты прав семей с детьми законопроектом предлагается исключить "иные" организации из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление средств материнского капитала. Одновременно предлагается включить в число таких организаций АО "ДОМ.РФ", а также сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы", - говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте кабмина.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сколько составляет выплата материнского капитала в 2018 году и на что ее можно потратить.

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