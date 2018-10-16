2018-10-16T11:06:50+03:00
Экономика

Эксперт назвал возможный рост цен на бензин вполне ожидаемым

Намерение властей повысить акцизы непременно скажется на потребительской стоимости топлива
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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С 1 января следующего года ставки акцизов на топливо вырастут в полтора разаС 1 января следующего года ставки акцизов на топливо вырастут в полтора разаФото: Евгения ГУСЕВА
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Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что в 2019 году может повториться ситуация минувшего лета, когда розничные цены на бензин начали стремительно расти. Таким образом эксперт согласился с недавним прогнозом Счетной палаты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ведомстве заявили, что цены на бензин значительно вырастут после Нового года. Связано это будет с плановым повышением акцизов на топливо.

"Это в общем-то не новость. И все экспертное сообщество предупреждало, что, если акцизы будут расти, цены последуют за ними. Счетная плата просто подтвердила эти выводы", - прокомментировал Пасечник.

Он напомнил, что этим летом рост розничных цен на бензин был приостановлен, лишь благодаря заморозке и снижению акцизов, в 2019-м году ситуация может повториться. По мнению эксперта, в этом случае властям стоит сделать послабления непосредственно для автомобилистов. Например, отменить или снизить транспортный налог, чтобы водители, которые проводят меньше времени за рулем, и платили тоже меньше.

"Это стало бы социальной отдушиной. И своеобразным оправданием индексации акцизов", - сказал глава аналитического управления "Комсомольской правде".

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