2018-10-16T11:45:10+03:00
Общество

Госдума приняла закон о запрете рекламы услуг по написанию дипломов

В будущем за создание и приобретение таких работ будет предусматриваться административная ответственность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госдума приняла закон о запрете рекламы услуг по написанию дипломов и курсовыхГосдума приняла закон о запрете рекламы услуг по написанию дипломов и курсовыхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Государственная дума во вторник, 16 октября, приняла в третьем чтении правительственный законопроект, запрещающий распространение рекламы услуг по написанию квалификационных работ в сфере образования и науки, в том числе дипломов, курсовых и диссертаций. Документ был разработан в связи с широким распространением подобной практики.

"Размещение рекламы услуг по подготовке и написанию работ стимулирует потребителей использовать эти услуги, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Ожидается, что установление законодательного запрета на подобную рекламу будет способствовать снижению распространения услуг по написанию научных работ и повышению защищенности интеллектуальной собственности. К тому же в будущем для продавца и покупателя таких дипломов и курсовых будет предусмотрена административная ответственность. Штраф для юридических лиц составит не более 50 тысяч рублей, а для физических - до 2,5 тыс.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году рассматривалась также возможность установления запрета на публикацию выпускных работ студентов в интернете.

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