Пшено стало самым стремительно дорожающим продуктом в России

16 Окт. 13:45 2018-10-16T13:45:31+03:00

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В России за прошедшие девять месяцев на 41% подорожало пшено. Сейчас стоимость одного килограмма крупы составляет 44 рубля, тогда как в начале года она была 30 рублей.

Пшено еще недавно входило в состав самых дешевых круп. Сейчас оно находится в сегменте одних из самых дорогих. Причиной роста цен на пшено является снижение предложения на рынке

- В прошлом году был низкий валовый сбор просо. В этом году ситуация повторяется. Цены на просо резко выросли, что сказалось и на стоимости пшена,- комментирует Ирина Глазунова, заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка.

Примечательно то, что и в следующем году ожидается дальнейший рост цены на пшено. Зато стоимость более популярных круп, гречки и риса, будет снижаться. С января текущего года крупы подешевели на восемь рублей и сейчас стоят около 48 рублей за килограмм.

За девять месяцев стремительно подорожало не только пшено. На 2% повысилась цена на куриные яйца и на 1,7% на сахар-песок., сообщает Росстат.