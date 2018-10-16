2018-10-16T17:42:56+03:00
Политика

Глава ВМС Украины пригрозил применить силу в Азовском море

Это произойдет в случае «обострения» отношения с российской стороной
Ася РОМАНЧУК
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Глава ВМС Украины пригрозил применить силу в Азовском море. ФОТО: ВМС УкраиныГлава ВМС Украины пригрозил применить силу в Азовском море. ФОТО: ВМС Украины
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Глава Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко не исключает, что отношения между Россией и его страной перейдут в боевую плоскость. Применить силу обещает именно украинская сторона, а сделают это военнослужащие в том случае, если будет «обострение» взаимоотношений.

В ближайшее время военнослужащие планируют увеличить военное присутствие в акватории Азовского моря.

- Если будет обострение, мы применим силу. Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать — сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла, - рассказал в интервью BBC Украины Воронченко.

Угрозы главы украинских ВМС многие не воспринимают всерьез, называя такое запугивание «нелепым».

- Пусть попробуют показать свою силу, казацкий дух и бандеровскую стойкость, всю ту чепуху, которой заполнена пропагандистская сфера в армии. Никто даже не сомневается, что эта акция закончится мгновенно, — рассказывает Владимир Джаралла ФАН.

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