Греф назвал "математические" школы пережитком прошлого

16 Окт. 17:47 2018-10-16T17:47:53+03:00

Руководитель крупнейшего российского банка призвал развивать все профессии, чтобы не было переизбытка кадров в одной сфере

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что "математические" школы, в которых целенаправленно уделяют большое внимание лишь определенным предметам, не очень действенны. По его мнению, математики и программисты в будущем будут не так востребованы.

"Когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности "математик" и "программист", мы попадём ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами", — отметил Греф, выступая на московском международном форуме "Открытые инновации".

Глава Сбербанка считает, что школьников необходимо развивать во всех направлениях. Он отметил, что нужны все специальности и люди различных дарований и талантов.

"Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт", — подчеркнул Греф.

Он заявил, что категорически против подобных заведений, более того, считает их пережитком прошлого.

Руководитель крупнейшей кредитной организации также указал, что в настоящее время работодатели не испытывают нехватку в программистах, но есть другие специальности, по которым нужны кадры.

"Мне кажется важным не допустить очередного перегиба", — заключил Герман Греф

Напомним, ранее глава Сбербанка пожаловался президенту Владимиру Путину на волатильность.