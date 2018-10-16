Греф назвал "математические" школы пережитком прошлого
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что "математические" школы, в которых целенаправленно уделяют большое внимание лишь определенным предметам, не очень действенны. По его мнению, математики и программисты в будущем будут не так востребованы.
"Когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности "математик" и "программист", мы попадём ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами", — отметил Греф, выступая на московском международном форуме "Открытые инновации".
Глава Сбербанка считает, что школьников необходимо развивать во всех направлениях. Он отметил, что нужны все специальности и люди различных дарований и талантов.
"Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт", — подчеркнул Греф.
Он заявил, что категорически против подобных заведений, более того, считает их пережитком прошлого.
Руководитель крупнейшей кредитной организации также указал, что в настоящее время работодатели не испытывают нехватку в программистах, но есть другие специальности, по которым нужны кадры.
"Мне кажется важным не допустить очередного перегиба", — заключил Герман Греф
Напомним, ранее глава Сбербанка пожаловался президенту Владимиру Путину на волатильность.