Двойная жизнь: ЦРУ рассекретило доклад о сексуальной ориентации Гитлера

17 Окт. 09:37 2018-10-17T11:16:27+03:00

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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило документы, которые раскрывают сексуальную ориентацию и предпочтения основателя диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера. Речь идет о докладе, составленном в 1943 году антропологом Генри Филдом для Управления стратегических служб США на основе исследований близкого друга фюрера Эрнста Седжвика Ганфштенгля.

Согласно документам, Гитлер имел некие психические или физические препятствия, которые мешали ему в полной мере получать сексуальное удовольствие. Возможно, речь идет об импотенции. Однако, несмотря на это, фюрер получал настоящее наслаждения от наблюдения за молодыми юношами, что говорит о его гомосексуальных пристрастиях.

"Его сексуальная жизнь - двойная, равно как и его политические взгляды. Он одновременно гомосексуал и гетеросексуал, социалист и ярый нацист, мужчина и женщина. Есть определенные факты, доказывающие, что он столкнулся с сексуальной неудовлетворенностью и отчаялся", - говорится в докладе.

Так, подчеркивается, что одно время Гитлер весьма трепетно относился к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу. Страсть вспыхнула после того, как мужчины провели вместе время в тюрьме. Сам же Гесс, по слухам любил одеваться в женские платья и не особо скрывал свою ориентацию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в рапорте одного из полковых командиров Гитлера от 1916 года гомосексуальность немца приводится в качестве причины для отказа в его повышении с должности ефрейтора до унтер-офицера.