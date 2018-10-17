2018-10-17T12:43:46+03:00
Общество

В Варшаве снесут памятник Благодарности Красной армии

Это связано с принятым законом о запрете пропаганды коммунизма
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Варшаве снесут памятник Благодарности Красной армии Фото: Алексей Панциков/ТАССВ Варшаве снесут памятник Благодарности Красной армии Фото: Алексей Панциков/ТАСС
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В течение октября памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке в Варшаве будет полностью снесен. В мэрии Варшавы отметили, что после демонтажа элементы памятника передадут музею «Проклятых солдат».

В этот вторник, 16 октября, памятник обнесли забором. Однако работ по сносу пока не проводят.

Жители Варшавы крайне недовольны тем, что власти хотят снести этот памятник: они приносят цветы к забору и зажигают рядом с ним лампады.

Снос памятника в первую очередь связан с поправками в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного режима. Этот закон в Польше вступил в силу прошлой осенью. Под угрозой сноса около 450 памятников по всей стране. А 230 из них-это памятники солдатам Красной армии, сообщает «РИА-Новости».

Сам памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке был установлен на месте братской могилы 26 советских солдат. Был открыт в 1946 году. После реконструкции площади Вашингтона в Варшаве в 1968 году останки неизвестных солдат были перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки. А сам памятник перенесли вглубь главно аллеи Скарышевского парка.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Россия может ввести против Польши санкции за снос памятников советским войнам.

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